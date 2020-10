In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Ottobre: (Di martedì 6 ottobre 2020) L’inchiesta Lega, nuovo record: scoperte altre 100 operazioni sospette Milano – La Finanza lavora su nuovi documenti di Bankitalia: da Bossi a Salvini, 10 anni di flussi finanziari dei professionisti vicini al partito di Davide Milosa Ascoltate gli elettori di Marco Travaglio Mentre i vertici grillini erano impegnatissimi a spararsi l’un l’altro, cioè sui piedi, infischiandosene dei ballottaggi di cui probabilmente ignoravano financo l’esistenza, gli elettori di Matera e Pomigliano d’Arco hanno eletto sindaci due 5Stelle. Il che ovviamente non risolve nessuno dei problemi pentastellati: l’emorragia di voti, la guerra per la leadership, la desertificazione sui territori, … Verso la stretta. Mascherine anche all’aperto e chiusure se tutto peggiora No al coprifuoco – Niente stop ai locali, misure selettive al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) L’inchiesta Lega, nuovo record: scoperte altre 100 operazioni sospette Milano – La Finanza lavora su nuovi documenti di Bankitalia: da Bossi a Salvini, 10 anni di flussi finanziari dei professionisti vicini al partito di Davide Milosa Ascoltate gli elettori di Marco Travaglio Mentre i vertici grillini erano impegnatissimi a spararsi l’un l’altro, cioè sui piedi, infischiandosene dei ballottaggi di cui probabilmente ignoravano financo l’esistenza, gli elettori di Matera e Pomigliano d’Arco hanno eletto sindaci due 5Stelle. Il che ovviamente non risolve nessuno dei problemi pentastellati: l’emorragia di voti, la guerra per la leadership, la desertificazione sui territori, … Verso la stretta. Mascherine anche all’aperto e chiusure se tutto peggiora No al coprifuoco – Niente stop ai locali, misure selettive al ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Ottobre: 4 gatti per Salvini. L’evoluzione della destra - marcotravaglio : TRIDICOLI Tra un conato di vomito e l’altro per questa ributtante polemica sul non-caso #Tridico per lo stipendio d… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Settembre: Megastipendi a tutti i boiardi. Ma attaccano il meno pagato - sergiocap71 : - Claudio_Forzano : RT @An_Bion: Da #Netflix ad #AmazonPrimeVideo agli altri: crescono gli abbonati alle piattaforme #streaming in Italia. In 7 mesi 700mila in… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Ottobre: Governo, stretta anti-Covid. Ma Lega Serie A se ne frega Il Fatto Quotidiano Covid a Napoli, ressa e nessun controllo: il rischio viaggia in Metro

A Piscinola l’ingresso viene contingentato ai tornelli, se c’è troppa gente il flusso viene bloccato. Alla stazione di Chiaiano salgono a decine, però fino alla fermata ...

Covid Campania, ricoveri in aumento. La Regione: servono più posti letto

Epidemia da SarsCov 2: a fronte all’incessante crescita dei contagi la Regione Campania torna a fare pressing sui manager di Asl e ospedali chiedendo di attuare, entro 24 ore, il ...

A Piscinola l’ingresso viene contingentato ai tornelli, se c’è troppa gente il flusso viene bloccato. Alla stazione di Chiaiano salgono a decine, però fino alla fermata ...Epidemia da SarsCov 2: a fronte all’incessante crescita dei contagi la Regione Campania torna a fare pressing sui manager di Asl e ospedali chiedendo di attuare, entro 24 ore, il ...