#iltempodioshø (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nel M5s volano stracci. Davide Casaleggio pubblica un post-bomba sul blog delle Stelle. In altre parole se il Movimento si trasformerà in partito, mancherà il sostegno della Casaleggio Associati. Poi una nota sul sito grillino certifica la frattura: "Parla a titolo personale". Insomma siamo al redde rationem. Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nel M5s volano stracci. Davide Casaleggio pubblica un post-bomba sul blog delle Stelle. In altre parole se il Movimento si trasformerà in partito, mancherà il sostegno della Casaleggio Associati. Poi una nota sul sito grillino certifica la frattura: "Parla a titolo personale". Insomma siamo al redde rationem.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #iltempodioshø