I Deftones sono tornati. In dieci canzoni il meglio della loro arte, con un po’ di nostalgia e maniera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Laddove il precedente “Gore” li aveva portati se non a sciogliersi, quasi, con “Ohms” i Deftones sembra abbiano voluto, come non mai, interiorizzare una volta di più il loro passato per guardare convinti al futuro. Sarà un caso, ma prossimi a celebrare i 20 anni dall’uscita di “White Pony” con una speciale riedizione dello stesso, Chino Moreno e compagni salgono in cattedra per sciorinare il meglio della loro arte in dieci canzoni dal sapore nostalgico il giusto: quanto basta ovvero perché queste siano ricondotte, ad occhi chiusi, ad un sound che è il loro e di nessun altro. Non meno, la scelta di tornare a collaborare con Terry Date, che aveva messo mano ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Laddove il precedente “Gore” li aveva portati se non a sciogliersi, quasi, con “Ohms” isembra abbiano voluto, come non mai, interiorizzare una volta di più ilpassato per guardare convinti al futuro. Sarà un caso, ma prossimi a celebrare i 20 anni dall’uscita di “White Pony” con una speciale riedizione dello stesso, Chino Moreno e compagni salgono in cattedra per sciorinare ilindal sapore nostalgico il giusto: quanto basta ovvero perché queste siano ricondotte, ad occhi chiusi, ad un sound che è ile di nessun altro. Non meno, la scelta di tornare a collaborare con Terry Date, che aveva messo mano ai ...

