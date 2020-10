Governo: Cdm alle 21, all'odg modifica dl sicurezza e Nadef (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato questa sera alle 21 a Palazzo Chigi. Riflettori accesi sul via libera alla Nadef e le modifiche ai dl sicurezza. Ecco, nel dettaglio, i provvedimenti all'odg: decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web (Presidenza - Interno); decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata “ItaliaMeteo” e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato questa sera21 a Palazzo Chigi. Riflettori accesi sul via libera allae le modifiche ai dl. Ecco, nel dettaglio, i provvedimenti all'odg: decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare,agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web (Presidenza - Interno); decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata “ItaliaMeteo” e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della ...

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 ...

(Adnkronos) – E ancora: disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore ...

