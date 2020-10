Ghost of Tsushima: Legends ha una data di lancio e porta con sé anche la modalità New Game + (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sucker Punch Productions e PlayStation hanno rivelato la data di uscita di Ghost of Tsushima: Legends, l'aggiornamento gratuito che aggiungerà una nuova esperienza multiplayer cooperativa online all'esclusiva PS4. Più specificamente, la coppia ha rivelato che la modalità arriverà in tutto il mondo il 16 ottobre insieme a un vero e proprio aggiornamento del gioco che aggiungerà, tra le tante cose, il New Game + alla campagna per giocatore singolo. Per accompagnare tutto questo, Sucker Punch e Sony hanno anche rivelato un nuovissimo trailer che evidenzia l'aggiornamento, intitolato 1.1."Ghost of Tsushima: Legends è una nuovissima esperienza multiplayer cooperativa online che sarà un ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sucker Punch Productions e PlayStation hanno rivelato ladi uscita diof, l'aggiornamento gratuito che aggiungerà una nuova esperienza multiplayer cooperativa online all'esclusiva PS4. Più specificamente, la coppia ha rivelato che la modalità arriverà in tutto il mondo il 16 ottobre insieme a un vero e proprio aggiornamento del gioco che aggiungerà, tra le tante cose, il New+ alla campagna per giocatore singolo. Per accompagnare tutto questo, Sucker Punch e Sony hannorivelato un nuovissimo trailer che evidenzia l'aggiornamento, intitolato 1.1."ofè una nuovissima esperienza multiplayer cooperativa online che sarà un ...

spaziogames : #GhostOfTsushimaLegends in arrivo prestissimo! #GhostOfTsushima #PS4 - NonSoloGaming : GHOST OF TSUSHIMA 1.1 IN ARRIVO CON NUOVE MODALITÀ - lucahoshadoghan : RT @PlayStationIT: I guerrieri combattono fianco a fianco in Ghost of Tsushima: Legends, una modalità cooperativa gratuita in arrivo il 16… - GamingTalker : Ghost of Tsushima Legends, ecco la data di uscita del multiplayer, esce con la patch 1.1 e il New Game+, tutte le n… - PlayStationIT : I guerrieri combattono fianco a fianco in Ghost of Tsushima: Legends, una modalità cooperativa gratuita in arrivo i… -