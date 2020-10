Gf Vip, Briatore scrive alla Gregoraci: una lunga lettera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella diretta di stasera, lunedì 5 ottobre, del Grande Fratello Vip ci saranno tanti colpi di scena. Uno di questi avrà come protagonisti Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore. Quest’ultimo le ha scritto una lettera che sarà letta davanti alle telecamere. Ecco ulteriori dettagli. Briatore scrive alla Gregoraci Alfonso Signorini consegnerà alla donna una … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella diretta di stasera, lunedì 5 ottobre, del Grande Fratello Vip ci saranno tanti colpi di scena. Uno di questi avrà come protagonisti Elisabettae l’ex marito Flavio. Quest’ultimo le ha scritto unache sarà letta davanti alle telecamere. Ecco ulteriori dettagli.Alfonso Signorini consegneràdonna una … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Advertising

NOTIZIEWEBLIVE : Flavio Briatore nella casa del Grande Fratello Vip - #gfvip - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Flavio Briatore ha scritto una lettera a Elisabetta Gregoraci: lei la leggerà in diretta stase… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Flavio Briatore ha scritto una lettera a Elisabetta Gregoraci: lei la leggerà in diretta staser… - clikservernet : Grande Fratello Vip, Flavio Briatore ha scritto una lettera a Elisabetta Gregoraci: lei la leggerà in diretta stase… - Noovyis : (Grande Fratello Vip, Flavio Briatore ha scritto una lettera a Elisabetta Gregoraci: lei la leggerà in diretta stas… -