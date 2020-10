Festa del Cinema, Pugliese: per la prima volta in case rifugio Lazio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma – “La Festa del Cinema di Roma entra nelle case rifugio della Regione Lazio. Per la prima volta infatti, le donne vittime di violenza ospiti delle case rifugio potranno vedere gratuitamente i film trasmessi in anteprima durante la Festa del Cinema di Roma. In quegli stessi luoghi, le case, dove trovano riparo dalla violenza maschile e cercano, spesso con figlie e figli, di ricostruire la propria identita’ e autonomia. Stare ‘dallapartedonne’ significa anche questo. Cosi’ che il Cinema, con tutta la sua gamma di emozioni, diventi un elemento di crescita e di raccordo con tutti i soggetti della nostra ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma – “Ladeldi Roma entra nelledella Regione. Per lainfatti, le donne vittime di violenza ospiti dellepotranno vedere gratuitamente i film trasmessi in antedurante ladeldi Roma. In quegli stessi luoghi, le, dove trovano riparo dalla violenza maschile e cercano, spesso con figlie e figli, di ricostruire la propria identita’ e autonomia. Stare ‘dallapartedonne’ significa anche questo. Cosi’ che il, con tutta la sua gamma di emozioni, diventi un elemento di crescita e di raccordo con tutti i soggetti della nostra ...

