Elisa Isoardi "tagliata" dalla Rai: "Hanno provato a distruggermi"

Elisa Isoardi avrebbe dovuto condurre un nuovo programma su Rai Uno ma poi lo show è stato tagliato: che cos'è successo? Elisa Isoardi dopo la fine de La Prova Del Cuoco avrebbe dovuto condurre un nuovo programma che era già stato inserito, o almeno così sembra, all'interno del palinsesto Rai della nuova stagione.

