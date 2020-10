Chiesa alla Juve, è ufficiale. Tifosi fiorentini: "Traditore" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Federico Chiesa è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il contratto dell'ex giocatore della Fiorentina è stato depositato in Lega. Il 22enne esterno arriva in bianconero in prestito. "Traditore, Traditore!". E' questo l'insulto che alcuni Tifosi viola hanno gridato a Federico Chiesa quando l'ormai ex giocatore della Fiorentina ha lasciato la clinica Fanfani, in piazza Indipendenza a Firenze, dove ha sostenuto le visite mediche prima di firmare per la Juventus. Subito dopo le visite mediche, Chiesa, che non ha reagito agli insulti dei Tifosi, è salito sul van della Nazionale per rientrare nel ritiro di Coverciano dove gli azzurri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Federico; ufficialmente un giocatore dellantus. Il contratto dell'ex giocatore della Fiorentina; stato depositato in Lega. Il 22enne esterno arriva in bianconero in prestito. "!". E' questo l'insulto che alcuniviola hanno gridato a Federicoquando l'ormai ex giocatore della Fiorentina ha lasciato la clinica Fanfani, in piazza Indipendenza a Firenze, dove ha sostenuto le visite mediche prima di firmare per lantus. Subito dopo le visite mediche,, che non ha reagito agli insulti dei; salito sul van della Nazionale per rientrare nel ritiro di Coverciano dove gli azzurri ...

