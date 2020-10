Calciomercato Sassuolo – Ufficiale Maxime Lopez è del Sassuolo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calciomercato Sassuolo – Maxime Lopez è ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo. Il centrocampista francese Maxime Lopez arriva dall’Olympique Marsiglia a titolo temporaneo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giovane centrocampista, classe ’97, ha un contratto fino al 2025, soggetto a un numero di partite giocate in questa stagione. Se viene raggiunto questo numero di partite, la prossima estate si attiverà automaticamente un contratto quadriennale. Chi è Maxime Lopez Cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpique Marsiglia e in prima squadra da già quattro anni. Non dotato di un’alta statura, ma di grande tecnica, ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020)è ufficialmente un nuovo giocatore del. Il centrocampista francesearriva dall’Olympique Marsiglia a titolo temporaneo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giovane centrocampista, classe ’97, ha un contratto fino al 2025, soggetto a un numero di partite giocate in questa stagione. Se viene raggiunto questo numero di partite, la prossima estate si attiverà automaticamente un contratto quadriennale. Chi èCresciuto nel settore giovanile dell’Olimpique Marsiglia e in prima squadra da già quattro anni. Non dotato di un’alta statura, ma di grande tecnica, ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Sassuolo, in arrivo #MaximeLopez: chiusura a breve - DiMarzio : #Calciomercato | #Genoa molto attivo: chiusa l'operazione #Scamacca, fiducia per l'arrivo di #Ranocchia - MarcoBovicelli : #Genoa, accordo col #Sassuolo per il prestito di #Scamacca: fiducia per #Ranocchia dopo summit Faggiano-entourage… - FilippoRubu00 : ??UFFICIALE #Sassuolo, preso Maxime #Lopez dall’#OM ???? #SerieA #Calciomercato - redazioneSCN : ?? Arriva Nicolás #Schiappacasse, attaccante classe 1999: il @sassuolocalcio ha ufficializzato l'acquisto del gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Calciomercato Sassuolo: quasi fatta per Maxime Lopez dell’OM CanaleSassuolo.it Serie C, diretta Ternana – Palermo: risultato in tempo reale

La partita Ternana - Palermo del 7 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per la terza giornata del Girone C di Serie C ...

Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato ...

La partita Ternana - Palermo del 7 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per la terza giornata del Girone C di Serie C ...Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato ...