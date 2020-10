Calcio, de Magistris su La7: “Napoli non aveva alternative. La decisione Asl è stata autonoma? Lascio la risposta a intuizione di molti” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Juve-Napoli? Il Napoli non aveva alternative. La Asl Napoli 2 ha imposto alla squadra di non partire, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale. Poi è chiaro che ci sono le dietrologie: se questa è stata una decisione autonoma dell’Asl, lo Lascio al ragionamento, all’intuizione e alla sagacia di molti“. Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto a “Omnibus”, su La7. E rincara: “La verità è che c’è una confusione totale, dalla presenza dei tifosi allo stadio alla gestione delle partite. Io mi chiederei, da italiano e da sindaco, cosa è stato fatto in questi mesi per evitare che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Juve-Napoli? Il Napoli non. La Asl Napoli 2 ha imposto alla squadra di non partire, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale. Poi è chiaro che ci sono le dietrologie: se questa èunadell’Asl, loal ragionamento, all’e alla sagacia di molti“. Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi de, intervenuto a “Omnibus”, su La7. E rincara: “La verità è che c’è una confusione totale, dalla presenza dei tifosi allo stadio alla gestione delle partite. Io mi chiederei, da italiano e da sindaco, cosa è stato fatto in questi mesi per evitare che ...

