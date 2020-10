Alessandra Mussolini ricoverata d’urgenza in ospedale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo pomeriggio, lunedì 5 ottobre Alessandra Mussolini era impegnata in sala prove per i balletti che la vedranno protagonista sabato prossimo. Purtroppo, durante queste prove è caduta in malo modo tanto che è stato necessario il ricovero in ospedale. Non c’è pace a Ballando con le Stelle. Durante le prove in vista della quarta puntata di sabato 10 ottobre, Alessandra Mussolini è rovinosamente caduta a terra ed è stata costretta al trasferimento in ospedale. E’ Dagospia a rivelare dell’incidente capitato alla concorrente: in sala prove con il partner di ballo Maykel Fonts, qualche passo e presa non sono andati come sperato e la Mussolini sembrerebbe ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo pomeriggio, lunedì 5 ottobreera impegnata in sala prove per i balletti che la vedranno protagonista sabato prossimo. Purtroppo, durante queste prove è caduta in malo modo tanto che è stato necessario il ricovero in. Non c’è pace a Ballando con le Stelle. Durante le prove in vista della quarta puntata di sabato 10 ottobre,è rovinosamente caduta a terra ed è stata costretta al trasferimento in. E’ Dagospia a rivelare dell’incidente capitato alla concorrente: in sala prove con il partner di ballo Maykel Fonts, qualche passo e presa non sono andati come sperato e lasembrerebbe ...

