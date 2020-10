Agguati, pedinamenti e 600 chiamate all’ex fidanzato: ma per i giudici non è stalking. Assolta 36enne (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Spezia, 5 ott – Seicento tra telefonate ed sms, ogni mese, per sette mesi; Agguati, telefonate minatorie, minacce, con il pretesto di voler «riallacciare la relazione» con un uomo sposato che aveva interrotto il rapporto per ritornare con la propria legittima consorte. Ma per la 36enne protagonista della vicenda, accusata di stalking dall’ex, e condannata in primo grado a un anno e quattro mesi di reclusione dal tribunale della Spezia, è arrivata l’assoluzione in appello a Genova con formula piena «perché il fatto non sussiste». Il giudice ha quindi deciso che non si è di fronte ad un comportamento da codice penale; questo nonostante l’accusatore, un 50enne spezzino avesse lamentato di fronte al magistrato un «grave stato di ansia e paura» legato al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Spezia, 5 ott – Seicento tra telefonate ed sms, ogni mese, per sette mesi;, telefonate minatorie, minacce, con il pretesto di voler «riallacciare la relazione» con un uomo sposato che aveva interrotto il rapporto per ritornare con la propria legittima consorte. Ma per laprotagonista della vicenda, accusata didall’ex, e condannata in primo grado a un anno e quattro mesi di reclusione dal tribunale della Spezia, è arrivata l’assoluzione in appello a Genova con formula piena «perché il fatto non sussiste». Il giudice ha quindi deciso che non si è di fronte ad un comportamento da codice penale; questo nonostante l’accusatore, un 50enne spezzino avesse lamentato di fronte al magistrato un «grave stato di ansia e paura» legato al ...

