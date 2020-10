A Pomigliano e Giugliano vince l’alleanza giallorossa (Di lunedì 5 ottobre 2020) I ballottaggi in Campania hanno fatto segnare un passo in avanti alla coalizione Pd-5S in vista delle comunali 2021. Gli alleati di governo aveva già portato a casa al primo turno Caivano, al secondo giro si attendevano i risultati più significativi, Giugliano e Pomigliano. In entrambi i casi è arrivata la vittoria: nel primo comune l’ha spuntata Nicola Pirozzi con 17.894 voti contro i 15.806 di Antonio Poziello. Nel secondo, Gianluca Del Mastro ha raccolto 11.664 voti contro i 7.399 … Continua L'articolo A Pomigliano e Giugliano vince l’alleanza giallorossa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 ottobre 2020) I ballottaggi in Campania hanno fatto segnare un passo in avanti alla coalizione Pd-5S in vista delle comunali 2021. Gli alleati di governo aveva già portato a casa al primo turno Caivano, al secondo giro si attendevano i risultati più significativi,. In entrambi i casi è arrivata la vittoria: nel primo comune l’ha spuntata Nicola Pirozzi con 17.894 voti contro i 15.806 di Antonio Poziello. Nel secondo, Gianluca Del Mastro ha raccolto 11.664 voti contro i 7.399 … Continua L'articolo Al’alleanzaproviene da il manifesto.

