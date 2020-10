“Vi siete baciati?”. Ballando con le stelle, spunta un replay: Isoardi-Todaro quasi da censura, roba spinta in prima serata Rai (Di domenica 4 ottobre 2020) “Vi siete baciati?”. È il dubbio della giuria e di tutto il pubblico di Ballando con le stelle - il programma condotto da Milly Carlucci su RaiUno - dopo aver visto l'esibizione di Elisa Isoardi e Raimonto Todaro. I due sono molto chiacchierati non solo per aver instaurato un rapporto che lascia immaginare che stia nascendo un rapporto sentimentale, ma anche per il fatto che il maestro di ballo è stato costretto a saltare la scorsa puntata a causa di un'operazione per appendicite. Todaro è tornato in pista e la temperatura si è subito alzata con la sua Elisa: ad un certo punto durante il lento è stato sfiorato il bacio. Non a caso subito dopo la performance è stato chiesto il replay del momento in cui le loro labbra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “Vibaciati?”. È il dubbio della giuria e di tutto il pubblico dicon le- il programma condotto da Milly Carlucci su RaiUno - dopo aver visto l'esibizione di Elisae Raimonto. I due sono molto chiacchierati non solo per aver instaurato un rapporto che lascia immaginare che stia nascendo un rapporto sentimentale, ma anche per il fatto che il maestro di ballo è stato costretto a saltare la scorsa puntata a causa di un'operazione per appendicite.è tornato in pista e la temperatura si è subito alzata con la sua Elisa: ad un certo punto durante il lento è stato sfiorato il bacio. Non a caso subito dopo la performance è stato chiesto ildel momento in cui le loro labbra ...

