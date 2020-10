Trova l' impostore o fai l' assassino in Among US | gioco di indagine per Android e iPhone

(Di domenica 4 ottobre 2020) Salito alla ribalta grazie ai video di noti Youtuber e Streamer su Twitch,Us, che era uscito nel 2018 senza farsi troppo notare, hato una popolarità incredibile nell'ultimo mese, salendo in vetta a tutte le classifiche dei vari store ed appassionando milioni di giocatori in tutto il mondo. Basti pensare che solo su, ilha oltre 100 milioni di download e una valutazione media di 4,4 su oltre 3 milioni di recensioni che è pazzesco per undi questo tipo (ossia uno con grafica semplice e partite veloci senza troppa complessità).Si tratta di unmultiplayer piuttosto particolare ed originale, dove si gioca insieme ad altri giocatori in modalità multiplayer. Ogni partita mette insieme 10 giocatori all'interno di un'astronave, ...

AZZaleoo : RT @ema__15Real: Tutti a dire Messi trova l'impostore,messi cucina questo piatto,messi che dice l'oroscopo? Ma nessuno dice mai Messi come… - ema__15Real : Tutti a dire Messi trova l'impostore,messi cucina questo piatto,messi che dice l'oroscopo? Ma nessuno dice mai Messi come stai? - TiElleKappa : @httphalfmoon Quando un giocatore trova un cadavere (o se ha bisogna di dire qualcosa agli altri) può radunare tutt… - treracha : @ravioIini trova l’impostore - ExeKalios : @xenomythos Quando inizia la partita, uno del team è segretamente l’impostore (gli compare sullo schermo) e si fing… -

Ultime Notizie dalla rete : Trova impostore

Brawl Stars Italia

Come giocare a Among US, grande successo per Android e iPhone, dove i giocatori devono fare indagini per trovare chi di loro è l'assassino ...Among Us è uscito più di due anni fa ma ora è sulla bocca e le tastiere di tutti cavalcando un’onda di popolarità iniziata i primi di agosto. La quarantena ha avuto come protagonista Animal Crossing: ...