Serie A: Milan-Spezia 3-0, Leao e Hernandez portano i rossoneri in vetta (Di domenica 4 ottobre 2020) Continua il momento d'oro del Milan, che a San Siro batte 3-0 lo Spezia e aggancia l'Atalanta in vetta con 9 punti. Primo tempo equilibrato, ma è Donnarumma il più impegnato, prima su un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 ottobre 2020) Continua il momento d'oro del, che a San Siro batte 3-0 loe aggancia l'Atalanta incon 9 punti. Primo tempo equilibrato, ma è Donnarumma il più impegnato, prima su un ...

