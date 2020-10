Serie A | Atalanta Cagliari 5-2 | ennesimo show della Dea (Di domenica 4 ottobre 2020) Finale Atalanta Cagliari, ennesima partita a mille all’ora con vittoria netta per la compagine bergamasca, ora a punteggio pieno dopo 3 turni. L’anticipo delle 12:30 Atalanta Cagliari, valevole per la 3/a giornata di campionato, finisce ancora una volta con un successo perentorio da parte della squadra bergamasca. Gli uomini allenati da Gian Piero Gasperini battono … L'articolo Serie A Atalanta Cagliari 5-2 ennesimo show della Dea proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 4 ottobre 2020) Finale, ennesima partita a mille all’ora con vittoria netta per la compagine bergamasca, ora a punteggio pieno dopo 3 turni. L’anticipo delle 12:30, valevole per la 3/a giornata di campionato, finisce ancora una volta con un successo perentorio da partesquadra bergamasca. Gli uomini allenati da Gian Piero Gasperini battono … L'articolo5-2Dea proviene da YesLife.it.

