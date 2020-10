“Sei una vajassa!”. Ballando, Selvaggia Lucarelli e lo scontro con Alessandra Mussolini: poi il gesto da dimenticare (Di domenica 4 ottobre 2020) Sempre botte da orbi tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli anche nella terza puntata di Ballando con le stelle 2020, si sono attaccate di nuovo. Dopo la ‘tregua armata’, è il caso di dirlo, arrivata in occasione della loro ospitata a Domenica In, le due nella puntata di stasera si Ballando hanno discusso ancora animatamente, tant’è che ad un certo punto Alessandra Mussolini ha tirato fuori una mascherina con sopra impresso un divieto di sosta, in segno di ‘protesta’ contro Selvaggia Lucarelli, alla quale era inizialmente intenzionata a non rispondere. Toltasi la mascherina dalla bocca, Alessandra l’ha gettata sul banco dei giurati, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Sempre botte da orbi traanche nella terza puntata dicon le stelle 2020, si sono attaccate di nuovo. Dopo la ‘tregua armata’, è il caso di dirlo, arrivata in occasione della loro ospitata a Domenica In, le due nella puntata di stasera sihanno discusso ancora animatamente, tant’è che ad un certo puntoha tirato fuori una mascherina con sopra impresso un divieto di sosta, in segno di ‘protesta’ contro, alla quale era inizialmente intenzionata a non rispondere. Toltasi la mascherina dalla bocca,l’ha gettata sul banco dei giurati, ma ...

