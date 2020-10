Sagramola: “Rinvio Palermo-Potenza? Non è un bel precedente, non come finirà. Siamo in ritardo” (Di domenica 4 ottobre 2020) "Non è un bel precedente. Continuando così non so come finirà".Lo ha detto Rinaldo Sagramola. Nella giornata di ieri, infatti, il Potenza ha comunicato di aver rilevato due positività al Covid-19, in seguito ai tamponi effettuati in data 2/10/2020. Una notizia che ha allarmato la Basilicata, tanto che qualche ora più tardi l’azienda sanitaria locale (ASL) ha disposto il divieto di spostamenti con mezzi di trasporto pubblici, bloccando così la partenza della squadra di Somma, che ha chiesto e ottenuto il rinvio del match, nonostante il regolamento della Serie C dica che si può chiedere il rinvio della partita “nell’eventualità in cui ci siano nello stesso periodo 4 casi di positività al Covid-19 in una ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) "Non è un bel. Continuando così non sofinirà".Lo ha detto Rinaldo. Nella giornata di ieri, infatti, ilha comunicato di aver rilevato due positività al Covid-19, in seguito ai tamponi effettuati in data 2/10/2020. Una notizia che ha allarmato la Basilicata, tanto che qualche ora più tardi l’azienda sanitaria locale (ASL) ha disposto il divieto di spostamenti con mezzi di trasporto pubblici, bloccando così la partenza della squadra di Somma, che ha chiesto e ottenuto il rinvio del match, nonostante il regolamento della Serie C dica che si può chiedere il rinvio della partita “nell’eventualità in cui ci siano nello stesso periodo 4 casi di positività al Covid-19 in una ...

Mediagol : Sagramola: “Rinvio #Palermo-Potenza? Non è un bel precedente, non come finirà. Siamo in ritardo” - Mediagol : Sagramola: 'Rinvio #Palermo-Potenza? Non è un bel precedente, non come finirà. Siamo in ritardo' - ILOVEPACALCIO : #Sagramola contro il rinvio di #PalermoPotenza: «Non è un bel precedente». Poi conferma «Siamo in ritardo» ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sagramola “Rinvio