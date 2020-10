Need for Speed Hot Pursuit Remaster: cover e altre immagini trapelate (Di domenica 4 ottobre 2020) Domani dovrebbe avvenire l’annuncio della Remaster di Need for Speed Hot Pursuit ma nel frattempo sono apparse già immagini e cover del gioco Da tempo (si parla di mesi ormai) ci sono rumor su una potenziale Remaster di Need for Speed Hot Pursuit, il gioco di Criterion del 2010. Negli ultimi tempi poi le voci si sono fatte sempre più insistenti. Come accaduto anche per Crash Bandicoot 4: It’s about Time, il gioco in questione è comparso nel database di un’agenzia coreana di rating. A quel punto, messa con le spalle al muro di fronte all’evidenza EA ha iniziato a diffondere vari teaser trailer sui profili social della storica serie racing. Nelle ultime ore, inoltre, sono ... Leggi su tuttotek (Di domenica 4 ottobre 2020) Domani dovrebbe avvenire l’annuncio delladiforHotma nel frattempo sono apparse giàdel gioco Da tempo (si parla di mesi ormai) ci sono rumor su una potenzialediforHot, il gioco di Criterion del 2010. Negli ultimi tempi poi le voci si sono fatte sempre più insistenti. Come accaduto anche per Crash Bandicoot 4: It’s about Time, il gioco in questione è comparso nel database di un’agenzia coreana di rating. A quel punto, messa con le spalle al muro di fronte all’evidenza EA ha iniziato a diffondere vari teaser trailer sui profili social della storica serie racing. Nelle ultime ore, inoltre, sono ...

GamingTalker : Need for Speed Hot Pursuit Remastered, leak di nuove immagini e dettagli; ci saranno tutti i DLC e il cross-play… - IGNitalia : Dai listini giapponesi sono trapelate alcune importanti informazioni su Need for Speed Hot Pursuit Remastered. - b2doubleb : Can the rain stop i need to run another 4km for my virtual run jsjsjsjsjsjjsjsjsjs - SeokGyuHao_97 : no need for a context HAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAAHAHAHHAHAHAHAHA - elly19595082 : @Dario_Accolla @francescatotolo @Linkiesta @fattoquotidiano Naaa troppo soft, sono piu' tosta, smettila che non ce… -