Mihajlovic: "Il Bologna meritava di vincere, ma se non segni..." BENEVENTO - " È stata una partita dove meritavamo ampiamente di vincere. Quando hai almeno quattro occasioni davanti al portiere, dove era più facile segnare che sbagliare e le sbagli tutte... poi ...

