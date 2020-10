Michael Moore e Billie Joe Armstrong non credono a Trump: “Ma quale Covid-19, è un bugiardo” (Di domenica 4 ottobre 2020) Donald Trump ha pubblicato un video su Twitter per informare del miglioramento del suo stato di salute, anche se per i medici “non è ancora fuori pericolo”. Tuttavia, c’è anche chi non crede al fatto che Trump sia stato contagiato dal coronavirus, e che si tratti di un escamotage del Presidente USA per guadagnare voti … L'articolo Michael Moore e Billie Joe Armstrong non credono a Trump: “Ma quale Covid-19, è un bugiardo” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 4 ottobre 2020) Donaldha pubblicato un video su Twitter per informare del miglioramento del suo stato di salute, anche se per i medici “non è ancora fuori pericolo”. Tuttavia, c’è anche chi non crede al fatto chesia stato contagiato dal coronavirus, e che si tratti di un escamotage del Presidente USA per guadagnare voti … L'articoloJoenon: “Ma-19, è un bugiardo” NewNotizie.it.

Adnkronos : #MichaelMoore: '#Trump è un bugiardo, non fidiamoci' - dacciRobinHood : Michael Moore: 'Trump è un bugiardo, non fidiamoci' - BinaryOptionEU : RT '#MichaelMoore: '#Trump è un bugiardo, non fidiamoci' - STRANATTRATTORI : RT @Adnkronos: #MichaelMoore: '#Trump è un bugiardo, non fidiamoci' - bradt74 : RT @Adnkronos: #MichaelMoore: '#Trump è un bugiardo, non fidiamoci' -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Moore Michael Moore: "Trump è un bugiardo, non fidiamoci" Adnkronos Michael Moore e Billie Joe Armstrong non credono a Trump: “Ma quale Covid-19, è un bugiardo”

Tra questi c’è il regista Michael Moore, che ha accusato Donald Trump di mentire sulla sua diagnosi di Covid, sostenendo che si tratti di un “complotto per vincere le elezioni statunitensi”. Per Moore ...

Michael Moore: "Trump è un bugiardo, non fidiamoci"

"Donald Trump è un bugiardo seriale". Michael Moore non si fida. Il regista, noto oppositore del presidente degli Stati Uniti, esorta i cittadini americani a tenere la guardia alta: Trump potrebbe dav ...

Tra questi c’è il regista Michael Moore, che ha accusato Donald Trump di mentire sulla sua diagnosi di Covid, sostenendo che si tratti di un “complotto per vincere le elezioni statunitensi”. Per Moore ..."Donald Trump è un bugiardo seriale". Michael Moore non si fida. Il regista, noto oppositore del presidente degli Stati Uniti, esorta i cittadini americani a tenere la guardia alta: Trump potrebbe dav ...