Maxi rissa a Pozzuoli, sindaco chiude piazza: "Ora punizioni esemplari" (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Una Maxi rissa si è consumata questa notte a Pozzuoli, dove in piazza a Mare si è registrato un episodio di "assurda violenza tra ragazzi". Così il sindaco del comune flegreo, Vincenzo Figliolia, ha disposto la chiusura della piazza interessata dalla rissa "Dopo questo grave episodio – spiega il primo cittadino – da domani disporrò la chiusura di piazza a Mare, anticipando il provvedimento che avevo già intenzione di adottare tra le misure per contrastare la diffusione del covid". "Trovo veramente inaudito – continua il sindaco – che in un periodo come quello che stiamo vivendo ...

