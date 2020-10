L’Asl ribadisce: “il Napoli deve rispettare l’isolamento e non può andare a Torino” (Di domenica 4 ottobre 2020) Continua il lungo braccio di ferro tra la Lega e il Napoli, o meglio tra l’Asl e la Lega. Dopo il comunicato della Lega infatti che ha ribadito il fatto che Juve-Napoli non verrà rinviata in quanto l’Asl non avrebbe di fatto comunicato alla società di non poter partire, lAnsa riporta una nuova comunicazione dell’Asl che precisa “Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l’obbligo dei contatti stretti di rispettare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio”. Esprime così l’Asl Napoli 2 Nord, in una lettera venuta in possesso dell’ANSA, il divieto al Napoli di andare a Torino ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Continua il lungo braccio di ferro tra la Lega e il, o meglio tra l’Asl e la Lega. Dopo il comunicato della Lega infatti che ha ribadito il fatto che Juve-non verrà rinviata in quanto l’Asl non avrebbe di fatto comunicato alla società di non poter partire, lAnsa riporta una nuova comunicazione dell’Asl che precisa “Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l’obbligo dei contatti stretti dil’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio”. Esprime così l’Asl2 Nord, in una lettera venuta in possesso dell’ANSA, il divieto aldia Torino ...

