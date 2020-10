La Lega conferma il match contro la Juve, il Napoli non parte per Torino: “Ha deciso l’Asl” (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La trasferta è stata vietata al Napoli dalla Asl che è l’autorità che decide in materia di isolamento, come ha ricordato in queste ore anche il Ministero della Salute”. Queste le parole di Nicola Lombardo capo comunicazione Napoli all’Ansa dopo la decisione della Lega di confermare la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. Il Napoli rispetta l’ordine ricevuto dall’Asl e quindi non andrà a Torino per giocare contro la Juventus. I calciatori azzurri stanno trascorrendo la domenica in isolamento fiduciario nelle loro case. La prospettiva è che la rosa dei ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La trasferta è stata vietata aldalla Asl che è l’autorità che decide in materia di isolamento, come ha ricordato in queste ore anche il Ministero della Salute”. Queste le parole di Nicola Lombardo capo comunicazioneall’Ansa dopo la decisione delladire la sfida dell’Allianz Stadium trantus e. Ilrispetta l’ordine ricevuto dall’Asl e quindi non andrà aper giocarelantus. I calciatori azzurri stanno trascorrendo la domenica in isolamento fiduciario nelle loro case. La prospettiva è che la rosa dei ...

