La Juve sarà allo Stadium: dovrà aspettare 45 minuti (Di domenica 4 ottobre 2020) Sarà una domenica molto strana per la Juve . Niente partita con il Napoli , che non arriverà a Torino in giornata, e isolamento al JHotel dopo la positività di ieri a due membri dello staff bianconero. Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) Sarà una domenica molto strana per la. Niente partita con il Napoli , che non arriverà a Torino in giornata, e isolamento al JHotel dopo la positività di ieri a due membri dello staff bianconero.

forumJuventus : “Una delle prime cose che farò sarà mettere la maglia della Juve ai miei figli” ?????? - TuttoMercatoWeb : Alle 11 la rifinitura della Juve, che non cambia il suo programma. Stasera sarà in campo - TuttoMercatoWeb : FIGC, il consigliere Lo Monaco: 'Juve-Napoli sarà rinviata. Provvedimento ASL è legittimo' - Aquila6811 : RT @pasqualinipatri: Lo Monaco, Consigliere FIGC: “Provvedimento ASL legittimo, la norma è chiara: Juve-Napoli sarà rinviata” - LelloConso : RT @Carloalvino: C’è una sola certezza. Non ci affatichiamo a produrre documenti a sostegno di una o dell’altra tesi. Il Napoli domani non… -