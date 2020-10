Juventus-Napoli, Codacons: “Ignoranza dimostrata dalla Lega Calcio è gravissima” (Di domenica 4 ottobre 2020) Durissimo il Codacons contro la Lega Calcio per la vicenda del match contro la Juventus. Il Napoli non può perdere questa partita d'ufficio poiché siamo in presenza di una causa di forza maggiore, determinato dallo stop imposto alla squadra dalla Asl - spiega il Codacons - In tale circostanza viene meno la possibilità di decretare la sconfitta a tavolino poiché esiste l'ordine di una autorità terza che ha impedito al Napoli di disputare l'incontro. L'ignoranza dimostrata dalla Lega Calcio in questa vicenda è gravissima e dimostra ancora una volta l'esigenza di bloccare il campionato per non realizzare situazioni di caos a danno di squadre e ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Durissimo ilcontro laper la vicenda del match contro la. Ilnon può perdere questa partita d'ufficio poiché siamo in presenza di una causa di forza maggiore, determinato dallo stop imposto alla squadraAsl - spiega il- In tale circostanza viene meno la possibilità di decretare la sconfitta a tavolino poiché esiste l'ordine di una autorità terza che ha impedito aldi disputare l'incontro. L'ignoranzain questa vicenda è gravissima e dimostra ancora una volta l'esigenza di bloccare il campionato per non realizzare situazioni di caos a danno di squadre e ...

