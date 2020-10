iPhone, ecco i widgets: cosa sono e come iniziare a usarli (Di domenica 4 ottobre 2020) Com’è possibile da molti anni su Android, finalmente anche su iOS 14 – l’ultima versione del sistema operativo di Apple per iPhone – è possibile arricchire le schermate principali con i widget. Di cosa si tratta? Di piccoli pannelli che contengono alcune informazioni principali proposte da un’applicazione e che il più delle volte ci evitano di aprirla, fornendoci a un primo sguardo i dati essenziali. Ogni app può avere un suo widget (o anche più di uno, magari di dimensioni diverse, quadrate o rettangolari) anche se non tutte le app hanno ancora sviluppato strumenti simili. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 ottobre 2020) Com’è possibile da molti anni su Android, finalmente anche su iOS 14 – l’ultima versione del sistema operativo di Apple per iPhone – è possibile arricchire le schermate principali con i widget. Di cosa si tratta? Di piccoli pannelli che contengono alcune informazioni principali proposte da un’applicazione e che il più delle volte ci evitano di aprirla, fornendoci a un primo sguardo i dati essenziali. Ogni app può avere un suo widget (o anche più di uno, magari di dimensioni diverse, quadrate o rettangolari) anche se non tutte le app hanno ancora sviluppato strumenti simili.

