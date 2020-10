In cammino nella Pianura padana post lockdown, il paralimpico Devicenzi: 'Un messaggio di speranza dopo il Covid' (Di domenica 4 ottobre 2020) Proprio a Cremona Tgcom24 lo raggiunge. 'Sono un pellegrino particolare, a fine giornata devo far riposare le mani', racconta respirando aria di casa. Devicenzi ha perso la gamba sinistra in un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 ottobre 2020) Proprio a Cremona Tgcom24 lo raggiunge. 'Sono un pellegrino particolare, a fine giornata devo far riposare le mani', racconta respirando aria di casa.ha perso la gamba sinistra in un ...

Il 47enne atleta cremonese, che ha perso la gamba sinistra in un incidente 30 anni fa, sta affrontando la via Postumia con le sue stampelle speciali.

Corleone, il Cammino di San Bernardo entra nell’Atlante regionale dei Cammini

Il Cammino di San Bernardo di Corleone sarà inserito nell’Atlante regionale dei Cammini. L’assessorato regionale per il Turismo ha infatti approvato l’elenco di quelli in possesso dei requisiti necess ...

Il 47enne atleta cremonese, che ha perso la gamba sinistra in un incidente 30 anni fa, sta affrontando la via Postumia con le sue stampelle speciali.