I ponti che crollano dopo lavori e riaperture nell'Italia che va in pezzi quando piove (Di domenica 4 ottobre 2020) Mattia Gussoni , meteorologo del portale ilMeteo.it, spiega che nel cuneese 'in un giorno è venuta giù oltre metà dell'acqua che scende in un anno. E i danni sono stati pesantissimi'. Un piano ... Leggi su today (Di domenica 4 ottobre 2020) Mattia Gussoni , meteorologo del portale ilMeteo.it, spiega che nel cuneese 'in un giorno è venuta giù oltre metà dell'acqua che scende in un anno. E i danni sono stati pesantissimi'. Un piano ...

raffaellapaita : Un paese dove crollano i ponti non è un paese normale. Qualche ora fa sono crollati due ponti, uno sul fiume #Sesia… - SerenellaVerd : RT @tg2rai: Il #maltempo che sta flagellando il nord #Italia, con fiumi straripati, ponti crollati e strade interrotte. 2 le vittime, in Va… - TinaSchilir : RT @raffaellapaita: Un paese dove crollano i ponti non è un paese normale. Qualche ora fa sono crollati due ponti, uno sul fiume #Sesia nel… - galata_mf : RT @giure99: Pioggia e fango devastano il Nord-Ovest, crollano ponti e strade E questo governo (governo?) che fa? Dà priorità alle auto ele… - Mariang15709842 : RT @f_burla: Ponti che vivevano al di sopra delle proprie possibilità, par di capire -

FOLIGNO - «Lorenzo Paci è il nuovo Fedele di Croce Bianca!». Lo ha reso noto, nella mezzanotte a cavallo tra sabato 3 e domenica 4 lo stesso direttivo del rione Croce ...

Con il Tir rompe le sbarre del passaggio a livello I carabinieri lo sorvegliano evitando il peggio

Passa col tir, butta giù le sbarre del passaggio a livello della ferrovia Ferrara-Suzzara e fugge, lasciando il traffico e le auto in pericolo. È successo venerdì alle 20, a Ponti Spagna, al passaggio ...

