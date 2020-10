I genitori di Marco Vannini a Domenica IN: un eventuale risarcimento sarà devoluto in beneficenza (Di domenica 4 ottobre 2020) Mamma Marina e papà Valerio ospiti oggi di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 4 ottobre 2020 hanno voluto ancora una volta ringraziare tutti gli italiani per l’affetto dimostrato in questi 5 anni. Anni durante i quali hanno lottato per ottenere verità e giustizia per il loro adorato figlio. E forse un primo passo in questo senso è stato fatto. “Marco è diventato il figlio di tutti, noi abbiamo dovuto lottare per arrivare a quanto visto il 30 settembre. Noi fin dall’inizio parlavamo di omicidio e non incidente domestico“ hanno detto i genitori del giovane ucciso nella casa di Ladispoli della famiglia Ciontoli dove si trovava per una cena con la sua fidanzata. Un collegamento non semplice anche perchè i genitori di Marco erano in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 ottobre 2020) Mamma Marina e papà Valerio ospiti oggi di Mara Venier nella puntata diIn del 4 ottobre 2020 hanno voluto ancora una volta ringraziare tutti gli italiani per l’affetto dimostrato in questi 5 anni. Anni durante i quali hanno lottato per ottenere verità e giustizia per il loro adorato figlio. E forse un primo passo in questo senso è stato fatto. “è diventato il figlio di tutti, noi abbiamo dovuto lottare per arrivare a quanto visto il 30 settembre. Noi fin dall’inizio parlavamo di omicidio e non incidente domestico“ hanno detto idel giovane ucciso nella casa di Ladispoli della famiglia Ciontoli dove si trovava per una cena con la sua fidanzata. Un collegamento non semplice anche perchè idierano in ...

Ultime Notizie dalla rete : genitori Marco Marco Vannini, i genitori a Domenica In: «Risarcimento dai Ciontoli? Se ci sarà, andrà in beneficenza» Il Messaggero I genitori di Marco Vannini a Domenica IN: un eventuale risarcimento sarà devoluto in beneficenza

“Marco è diventato il figlio di tutti, noi abbiamo dovuto lottare per arrivare a quanto visto il 30 settembre. Noi fin dall’inizio parlavamo di omicidio e non incidente domestico“ hanno detto i ...

Un libro di preghiere: la richiesta dal carcere di Antonio De Marco

Una breve telefonata con i genitori e un colloquio con la sorella maggiore: questi i contatti che De Marco ha avuto da quando si trova in carcere. Non ha avuto richieste particolari, solo un libro di ...

