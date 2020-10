Fa 4 trasfusioni a una Testimone di Geova contro la sua volontà: medico condannato per violenza privata (Di domenica 4 ottobre 2020) Il 1° ottobre 2020 G.L., medico dell’ospedale di Tivoli, è stato condannato per violenza privata. La pena (sospesa) è a due mesi di reclusione, per aver trasfuso una paziente 36enne Testimone di Geova contro la sua volontà. Il medico è stato anche condannato a risarcire i danni, la cui quantificazione è stata rimessa al giudice civile, a pagare una provvisionale al marito e ai genitori della vittima, e a coprire le spese legali. Il caso Nel 2013 Michela, una giovane donna di Montelanico (RM), viene trasferita d’urgenza all’ospedale di Tivoli per una grave insufficienza respiratoria. Per facilitare le terapie, la donna viene subito messa in coma farmacologico. Le volontà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020) Il 1° ottobre 2020 G.L.,dell’ospedale di Tivoli, è statoper. La pena (sospesa) è a due mesi di reclusione, per aver trasfuso una paziente 36ennedila sua volontà. Ilè stato anchea risarcire i danni, la cui quantificazione è stata rimessa al giudice civile, a pagare una provvisionale al marito e ai genitori della vittima, e a coprire le spese legali. Il caso Nel 2013 Michela, una giovane donna di Montelanico (RM), viene trasferita d’urgenza all’ospedale di Tivoli per una grave insufficienza respiratoria. Per facilitare le terapie, la donna viene subito messa in coma farmacologico. Le volontà ...

CorriereCitta : Fa 4 trasfusioni a una Testimone di Geova contro la sua volontà: medico condannato per violenza privata - GrossetoNotizie : Al via il progetto Blob, trasfusioni di sangue anche sull’elisoccorso: “Possibilità in più di salvare una vita” -