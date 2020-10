Covid-19, nuovo dpcm: esercito in strada e mascherine: torna Fase 2 (Di domenica 4 ottobre 2020) Covid-19 nuovo dpmc in arrivo per la nazione, che molto presto dovrebbe rivedere una serie di regole e di precetti che ricordano tanto la Fase 2 di qualche mese fa. L’Italia si appresta a ricevere un nuovo dpcm che potrebbe presto cambiare la vita quotidiana di tantissime persone. La situazione legata al Covid-19, infatti, non … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 4 ottobre 2020)-19dpmc in arrivo per la nazione, che molto presto dovrebbe rivedere una serie di regole e di precetti che ricordano tanto la2 di qualche mese fa. L’Italia si appresta a ricevere unche potrebbe presto cambiare la vita quotidiana di tantissime persone. La situazione legata al-19, infatti, non … L'articolo proviene da .

MarcoBellinazzo : Asl 1 di Napoli che ha competenza giuridica in materia di covid e isolamenti riconosciuta anche da ministero della… - Corriere : Il nuovo Dpcm: numero limitato alle feste e chiusura anticipata dei locali. L’esercito per i controlli - Corriere : Il nuovo Dpcm: numero limitato alle feste e chiusura anticipata dei locali. L’esercit... - TeoloMassimo : RT @flayawa: Militari e FFOO per evitare assembramenti, garantire multe a tutto spiano e coprifuoco Ecco le stronzate presenti nel nuovo #… - francescoch1 : RT @MarcoBellinazzo: Asl 1 di Napoli che ha competenza giuridica in materia di covid e isolamenti riconosciuta anche da ministero della sa… -