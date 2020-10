Cosa ha deciso il Gup di Catania sul caso Gregoretti (Di domenica 4 ottobre 2020) Cosa è successo all’udienza preliminare per il caso Gregoretti ieri a Catania? Cosa ha scritto il gup Sarpietro nella lunga ordinanza? “Premesso che la vicenda processuale sorge da un manifesto contrasto di giudizi tra la procura distrettuale e il tribunale dei ministri di Catania” è “compito di questo organo giudicante vista la complessità e l’impegno per la valutazione del fascicolo” di “assumere prove per la decisione di merito”. Ecco perché ha dispoto nuovi atti istruttori sul caso della nave Gregoretti. Il giudice parla di “acquisizioni documentali” e “di assunzione testimoniale di soggetti qualificati e informati sui fatti di causa”. Appunto Conte e ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020)è successo all’udienza preliminare per ilieri aha scritto il gup Sarpietro nella lunga ordinanza? “Premesso che la vicenda processuale sorge da un manifesto contrasto di giudizi tra la procura distrettuale e il tribunale dei ministri di” è “compito di questo organo giudicante vista la complessità e l’impegno per la valutazione del fascicolo” di “assumere prove per la decisione di merito”. Ecco perché ha dispoto nuovi atti istruttori suldella nave. Il giudice parla di “acquisizioni documentali” e “di assunzione testimoniale di soggetti qualificati e informati sui fatti di causa”. Appunto Conte e ...

Cosa ha deciso il Gup di Catania sul caso Gregoretti

Cosa è successo all’udienza preliminare per il caso Gregoretti ieri a Catania? Cosa ha scritto il gup Sarpietro nella lunga ordinanza? “Premesso che la vicenda processuale sorge da un manifesto ...

Cosa è successo all'udienza preliminare per il caso Gregoretti ieri a Catania? Cosa ha scritto il gup Sarpietro nella lunga ordinanza? "Premesso che la vicenda processuale sorge da un manifesto ...