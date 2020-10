Calciomercato Juventus, Douglas Costa sblocca l’affare Chiesa: intesa raggiunta con la Fiorentina. I dettagli (Di domenica 4 ottobre 2020) Federico Chiesa ad un passo dalla Juventus.Ultimi colpi sul mercato per la Juventus con il gong finale fissato per il 5 ottobre alle ore 20:00. Proprio a poche ore dalla chiusura della sessione estiva di Calciomercato, i bianconeri, potrebbero aggiudicarsi un importante innesto per la stagione in corso. Si tratta di Federico Chiesa: affare sbloccato indirettamente dal prestito di Douglas Costa. Il brasiliano, ormai fuori dal progetto bianconero, permetterà alla "Vecchia Signora" di buttarsi a capofitto du Chiesa grazie al risparmio del suo cospicuo ingaggio. Fiorentina e Juventus avrebbero già intavolato una trattativa e sarebbero vicine alla fumata bianca. In particolare la viola ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Federicoad un passo dalla.Ultimi colpi sul mercato per lacon il gong finale fissato per il 5 ottobre alle ore 20:00. Proprio a poche ore dalla chiusura della sessione estiva di, i bianconeri, potrebbero aggiudicarsi un importante innesto per la stagione in corso. Si tratta di Federico: affareto indirettamente dal prestito di. Il brasiliano, ormai fuori dal progetto bianconero, permetterà alla "Vecchia Signora" di buttarsi a capofitto dugrazie al risparmio del suo cospicuo ingaggio.avrebbero già intavolato una trattativa e sarebbero vicine alla fumata bianca. In particolare la viola ...

