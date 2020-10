Violenza e suicidi, Asl Salerno con ‘Spaziodonna’ per “immediate consulenze psichiatriche” (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Firmato il primo ottobre 2020 il protocollo di intesa triennale tra Asl Salerno e associazione Spaziodonna “per la semplificazione dell’erogazione di consulenze psichiatriche in favore di donne vittime di Violenza”. La lodevole iniziativa, presupposto per la comune realizzazione “di una progettualità nell’ambito della salute mentale senza oneri economici a carico dell’Asl” prende in considerazione “le varie forme di Violenza di genere e la promozione delle attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della Violenza su donne e bambini secondo le finalità, gli obiettivi e le metodologie elaborati dai Centri ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Firmato il primo ottobre 2020 il protocollo di intesa triennale tra Asle associazione Spaziodonna “per la semplificazione dell’erogazione dipsichiatriche in favore di donne vittime di”. La lodevole iniziativa, presupposto per la comune realizzazione “di una progettualità nell’ambito della salute mentale senza oneri economici a carico dell’Asl” prende in considerazione “le varie forme didi genere e la promozione delle attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno dellasu donne e bambini secondo le finalità, gli obiettivi e le metodologie elaborati dai Centri ...

Rise_The_Sky : @Corriere Ottimo modo per ridurre le morti da COVID dallo 0.15% (dei casi, non della popolazione!) allo 0%, ma incr… - marielSiviglia : La scrivo brutale: fatti efferati di inaudita violenza,omicidi, suicidi, sono riconducibili alle misure drastiche… - gWoodi : #ItalyCoronavirus Attraverso le estensioni di blocco dei decessi sono aumentati i suicidi, violenza domestica, abus… - Pdorkmerson : RT @NinaRicci_us: Suicidi in aumento, l'allarme arriva dal presidente dell'Osservatorio violenza e suicidio. Il mese scorso una donna si è… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza suicidi Bambino suicida, allarme del Cnop: social terreno per nuove forme di violenza ROMA on line Fake news e Cyberbullismo, Adinolfi (M5S): “I cittadini vanno educati all’uso dei social”

“Progetti come Media Literacy for All, finalizzati a promuovere un uso corretto sia dei media tradizionali (tv, radio e stampa) che dei nuovi media (web, social), devono diventare dei programmi stabil ...

Tiziano Ferro preoccupato per l'odio verso omosessuali e transessuali: "Aspettiamo il prossimo suicidio?"

Il popolare cantante ha lanciato l'appello sui social a partecipare alla manifestazione #OraBasta il 10 ottobre a Milano ...

“Progetti come Media Literacy for All, finalizzati a promuovere un uso corretto sia dei media tradizionali (tv, radio e stampa) che dei nuovi media (web, social), devono diventare dei programmi stabil ...Il popolare cantante ha lanciato l'appello sui social a partecipare alla manifestazione #OraBasta il 10 ottobre a Milano ...