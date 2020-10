Serie C, a Rai Sport la diretta in chiaro stagioni 2020/2021 e 2021/2022 (Di sabato 3 ottobre 2020) La Lega Italiana Calcio Professionistico, con riferimento alla procedura competitiva per la licenza del “Pacchetto Nazionale”, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 3 ottobre 2020, ore 12:00,vista- l’offerta per l’acquisizione del pacchetto pervenuta da Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e considerato che... Leggi su digital-news (Di sabato 3 ottobre 2020) La Lega Italiana Calcio Professionistico, con riferimento alla procedura competitiva per la licenza del “Pacchetto Nazionale”, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 3 ottobre, ore 12:00,vista- l’offerta per l’acquisizione del pacchetto pervenuta da Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e considerato che...

36 SR dalla Autorità per la Concorrenza ed il Mercato), RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è l’Operatore Nazionale assegnatario della licenza dei diritti audiovisivi relativi al Pacchetto ...

Serie C, a Rai Sport la diretta posticipi stagioni 2020/2021 e 2021/2022

a) una (1) Gara in Diretta per Giornata in posticipo serale del lunedì sera orario indicativo 20:45. Qualora la Lega Pro dovesse decidere che le Gare di tali Giornate si svolgano in contemporanea, la ...

