SBK Magny-Cours | Bautista | ' Era come guidare sul ghiaccio'

(Di sabato 3 ottobre 2020) Alvaroè apparso in estrema difficoltà in questa prima fase del weekend di: il pilota spagnolo ha piazzato la sua Honda soltanto nella diciassettesima casella in griglia di ...

SkySportMotoGP : SBK 2020, Rea perde la strada a Magny Cours: chiede indicazioni ai commissari. VIDEO #FRAWorldSBK #SkyMotori… - SkySportMotoGP : SBK 2020 a Magny Cours: Rea dominante nelle libere bagnate, ma a svettare è Gerloff #FRAWorldSBK #SkyMotori… - SkySportMotoGP : SBK 2020, Magny Cours (Francia): Rea batte Baz, spettacolare Gara 1. Tempi e risultati #SkyMotori #WSBK #FRAWorldSBK - Bobe_bot : SBK Magny-Cours 2020: Rea vince Gara-1. Domani potrebbe laurearsi Campione (motoblog) - edoverce97 : RT @SkySportMotoGP: SBK 2020 a Magny Cours: Locatelli vince Gara-1 nella Supersport. Buis nella 300 @edoverce97 #WSBK #FRAWorldSBK https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Magny

Il cannibale potrebbe laurearsi Campione del Mondo per la sesta volta già domani. Per Rea si tratta della 98ª vittoria in carriera.Rinaldi non ha commesso errori ed ha concluso al settimo posto una gara giudiziosa. L’olandese delle Yamaha era attorno alla sesta/settima posizione quando è scivolato, è risalito sulla sua R1 ma non ...