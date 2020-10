Ricciardi: "Il tracciamento dei casi è in affanno. Immuni può evitare un altro picco" (Di sabato 3 ottobre 2020) “In questo momento con l’aumento dei casi i dipartimenti di prevenzione, che sono quelli che effettuano il tracciamento, sono già in affanno. Non riescono a seguire tutti i contagiati perché lo fanno manualmente: telefonano a casa, smistano le persone, sprecano molto tempo ed energie, e soprattutto corrono il rischio di perdere i soggetti positivi. Con l’app Immuni, invece, i positivi vengono segnalati automaticamente”. A dirlo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista al Messaggero.“Se la maggior parte della popolazione scaricasse la app Immuni, noi avremmo uno strumento straordinario per mettere sotto controllo l’epidemia”, sottolinea Ricciardi, che esorta: ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) “In questo momento con l’aumento deii dipartimenti di prevenzione, che sono quelli che effettuano il, sono già in. Non riescono a seguire tutti i contagiati perché lo fanno manualmente: telefonano a casa, smistano le persone, sprecano molto tempo ed energie, e soprattutto corrono il rischio di perdere i soggetti positivi. Con l’app, invece, i positivi vengono segnalati automaticamente”. A dirlo Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista al Messaggero.“Se la maggior parte della popolazione scaricasse la app, noi avremmo uno strumento straordinario per mettere sotto controllo l’epidemia”, sottolinea, che esorta: ...

L’uso dell’app Immuni per tracciare i contagiati dal Sars Cov 2 fa ancora fatica a decollare. Diffidenza e paura di perdere la privacy la rendono ancora indigesta persino a chi le app ...

