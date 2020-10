Ora è ufficiale: Sampdoria, dal Leicester arriva Adrien Silva (Di sabato 3 ottobre 2020) Avevamo parlato di Adrien Silva alla Sampdoria negli scorsi giorni, adesso il club ligure ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo dal Leicester. Questa la nota: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal Leicester City F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Sébastien Perruchet Silva (nato ad Angoulême, Francia, il 15 marzo 1989). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022.” Foto: sito Samp L'articolo Ora è ufficiale: Sampdoria, dal Leicester arriva Adrien Silva proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Avevamo parlato diallanegli scorsi giorni, adesso il club ligure ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo dal. Questa la nota: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dalCity F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatoreSébastien Perruchet(nato ad Angoulême, Francia, il 15 marzo 1989). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022.” Foto: sito Samp L'articolo Ora è, dalproviene da Alfredo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Ora è ufficiale: il lancio della GeForce RTX 3070 è stato rinviato al 29 Ottobre Everyeye Tech Colpo Parma: annunciato l’argentino Brunetta

Ora è ufficiale. Il Parma Calcio ha dato l’annuncio dell’acquisto del trequartista argentino Juan Francisco Brunetta, 23 anni compiuti a maggio. Arriva dal Godoy Cruz con la formula del prestito, ma c ...

Juventus-Napoli, comunicato UFFICIALE dei bianconeri: “Noi in campo”

Si preannuncia una battaglia rovente per Juventus-Napoli dopo la decisione dell'ASL di non far partire gli azzurri: comunicato dei bianconeri ...

