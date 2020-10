“More Heroes” – Riflettori sul Punk: Bikini Kill (Di sabato 3 ottobre 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del Punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi i Riflettori sono puntati sulle Bikini Kill. “Revolution Girl Style Now” Le Bikini Kill si formano ad Olympia, capitale dello stato di Washington, nel 1990 dall’incontro tra la batterista Toni Vail e la cantante Kathleen Hanna. Insieme producono diverse fanzine per denunciare il maschilismo e il sessismo presente nella scena Punk come “Revolution Girl Style Now” e “Bikini Kill” e sarà proprio quest’ultima a fornire la sigla per trasformare in musica i concetti in cui credono. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 ottobre 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi isono puntati sulle. “Revolution Girl Style Now” Lesi formano ad Olympia, capitale dello stato di Washington, nel 1990 dall’incontro tra la batterista Toni Vail e la cantante Kathleen Hanna. Insieme producono diverse fanzine per denunciare il maschilismo e il sessismo presente nella scenacome “Revolution Girl Style Now” e “” e sarà proprio quest’ultima a fornire la sigla per trasformare in musica i concetti in cui credono. ...

