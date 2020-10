Le prime parole di Denis Dosio dopo la squalifica al GF VIP 5 (Di sabato 3 ottobre 2020) Le lacrime di Denis Dosio hanno commosso tutti nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 5. Una sesta puntata caratterizzata proprio dalla squalifica dell’influencer che, a causa di una bestemmia, ha dovuto lasciare il gioco. Denis ci ha tenuto a precisare che non aveva nessuna intenzione di farlo, che non appartiene al suo modo di essere ma che quella frase è un modo di dire delle sue parti e mai avrebbe pensato che potesse essere una frase blasfema. Alfonso Signorini molto dispiaciuto ha però ricordato che i contratti si firmano e ci sono delle clausole molto chiare che devono essere rispettare.QUI IL VIDEO CON LA FRASE DI Denis INCRIMINATA Denis Dosio ha bestemmiato stanotte al GF VIP 5? Si attendono comunicazioni A nulla sono bastate le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 3 ottobre 2020) Le lacrime dihanno commosso tutti nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 5. Una sesta puntata caratterizzata proprio dalladell’influencer che, a causa di una bestemmia, ha dovuto lasciare il gioco.ci ha tenuto a precisare che non aveva nessuna intenzione di farlo, che non appartiene al suo modo di essere ma che quella frase è un modo di dire delle sue parti e mai avrebbe pensato che potesse essere una frase blasfema. Alfonso Signorini molto dispiaciuto ha però ricordato che i contratti si firmano e ci sono delle clausole molto chiare che devono essere rispettare.QUI IL VIDEO CON LA FRASE DIINCRIMINATAha bestemmiato stanotte al GF VIP 5? Si attendono comunicazioni A nulla sono bastate le ...

