Genoa, arriva a 22 il conto dei positivi al coronavirus: anche Criscito e Biraschi contagiati (Di sabato 3 ottobre 2020) Incubo coronavirus in casa Genoa. Dopo il focoloaio nato nelle scorse ore, si aggiungono altri due nomi a tutti i tesserati (giocatori e staff) contagiati. Si tratta di Criscito e Biraschi che portano il numero totale dei positivi a 22.Genoa: il comunicatocaption id="attachment 1026359" align="alignnone" width="724" Pjaca (getty images)/captionDopo i casi di ieri do Petar Brlek e Miha Zajc ecco l'ulteriore aggiornamento che arriva direttamente dai canali ufficiali del Genoa. L’ultimo giro di tamponi ha fatto emergere tre nuovi giocatori positivi: "Il Genoa Cfc informa che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultati positivi al Covid-19 ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Incuboin casa. Dopo il focoloaio nato nelle scorse ore, si aggiungono altri due nomi a tutti i tesserati (giocatori e staff). Si tratta diche portano il numero totale deia 22.: il comunicatocaption id="attachment 1026359" align="alignnone" width="724" Pjaca (getty images)/captionDopo i casi di ieri do Petar Brlek e Miha Zajc ecco l'ulteriore aggiornamento chedirettamente dai canali ufficiali del. L’ultimo giro di tamponi ha fatto emergere tre nuovi giocatori: "IlCfc informa che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultatial Covid-19 ...

