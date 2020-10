Caso Gregoretti, Giulia Bongiorno esce dal tribunale in sedia a rotelle dopo l’infortunio in aula. Con lei Matteo Salvini (Di sabato 3 ottobre 2020) Le immagini dell’uscita di Matteo Salvini dal palazzo di giustizia di Catania, al termine dell’udienza preliminare per il Caso Gregoretti. Insieme al leader della Lega, che ha evitato di percorrere il corridoio centrale stracolmo di giornalisti, la senatrice Giulia Bongiorno. L’avvocata, che difende il segretario del Carroccio, ha subito un incidente durante l’udienza. Improvvisamente le è caduta una lastra di marmo sulla gamba destra. dopo l’intervento del 118 la legale è uscita dal palazzo grazie all’utilizzo di una sedia a rotelle e a un monta scale L'articolo Caso Gregoretti, Giulia Bongiorno esce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Le immagini dell’uscita didal palazzo di giustizia di Catania, al termine dell’udienza preliminare per il. Insieme al leader della Lega, che ha evitato di percorrere il corridoio centrale stracolmo di giornalisti, la senatrice. L’avvocata, che difende il segretario del Carroccio, ha subito un incidente durante l’udienza. Improvvisamente le è caduta una lastra di marmo sulla gamba destra.l’intervento del 118 la legale è uscita dal palazzo grazie all’utilizzo di unae a un monta scale L'articolo...

SimoPillon : UDIENZA DI SALVINI RINVIATA AL 20/11 Le indagini sul caso Gregoretti si allargano Il Giudice vuole sentire Conte e… - amnestyitalia : Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con… - La7tv : #tagada Nicola Fratoianni sulle argomentazioni di Matteo Salvini sul caso #Gregoretti in vista del processo di Cata… - IlConte50919IT : E così finì che il Gup di #Catania rinviò l'udienza del caso #Gregoretti al mese prossimo per acquisire nuovi eleme… - clikservernet : Caso Gregoretti, Giulia Bongiorno esce dal tribunale in sedia a rotelle dopo l’infortunio in aula. Con lei Matteo S… -