Allagamenti e frane, notte di paura e dispersi in Piemonte e Liguria (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il maltempo continua a flagellare il Nord Ovest. E' stata una notte di paura in particolare in Piemonte, dove due persone risultano disperse, e in Liguria, con torrenti esondati, Allagamenti e frane, oltre a una mareggiata su Genova e Levante. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per il maltempo nel Cuneese. Sommozzatori, soccorritori fluviali e operatori sono impegnati da ieri sera nelle zone più critiche. I maggiori problemi nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Garessio, dove alcune case sono state sgomberate per esondazione di corsi d'acqua. Ieri sera è stato chiuso il valico del Col di Tenda a causa di una frana nel versante francese. Diverse auto sono rimaste bloccate nell'acqua all'imbocco della galleria del Tenda. Vigili ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il maltempo continua a flagellare il Nord Ovest. E' stata unadiin particolare in, dove due persone risultano disperse, e in, con torrenti esondati,, oltre a una mareggiata su Genova e Levante. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per il maltempo nel Cuneese. Sommozzatori, soccorritori fluviali e operatori sono impegnati da ieri sera nelle zone più critiche. I maggiori problemi nei comuni Limone, Ormea e Garessio, dove alcune case sono state sgomberate per esondazione di corsi d'acqua. Ieri sera è stato chiuso il valico del Col di Tenda a causa di una frana nel versante francese. Diverse auto sono rimaste bloccate nell'acqua all'imbocco della galleria del Tenda. Vigili ...

emergenzavvf : #Maltempo, dal mattino forti piogge sulla #Liguria, maggiori criticità a #Genova, #Savona e #LaSpezia:… - TeresaBellanova : La mia vicinanza alle comunità colpite da frane e allagamenti, in #Liguria. Proprio oggi la @SocGeol denuncia che i… - Agenzia_Ansa : Allarme #maltempo al Nord, acqua alta a #Venezia. Il governatore @zaiapresidente : 'Siamo in allerta rossa'. In… - StaserasolounTG : RT @EEmergenze: #3ottobre Attenzione Lago d'Orta , Lago Maggiore e Ossola strade con allagamenti o interrotte da frane o alberi caduti Anc… - Rieperrr : Perché comunque questa apocalisse d'acqua, frane e allagamenti non è che poteva mica cadere in settimana così almen… -

Ultime Notizie dalla rete : Allagamenti frane Maltempo, allagamenti, frane e alberi crollati: cinquanta interventi dei Vigili del Fuoco in poche ore Riviera24 Allagamenti e frane, notte di paura e dispersi in Piemonte e Liguria

E’ stata una notte di paura in particolare in Piemonte, dove due persone risultano disperse, e in Liguria, con torrenti esondati, allagamenti e frane, oltre a una mareggiata su Genova e Levante. I ...

Veneto, paura per il maltempo: scuole chiuse a Belluno

Dichiarata «l’allerta rossa» per Dolomiti e Pedemontana. Vietato avvicinarsi ai fiumi, pronte le squadre di volontari ...

E’ stata una notte di paura in particolare in Piemonte, dove due persone risultano disperse, e in Liguria, con torrenti esondati, allagamenti e frane, oltre a una mareggiata su Genova e Levante. I ...Dichiarata «l’allerta rossa» per Dolomiti e Pedemontana. Vietato avvicinarsi ai fiumi, pronte le squadre di volontari ...