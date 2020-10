Al via processo a Salvini su caso Gregoretti. Pm chiede l'archiviazione (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Al via a Catania l'udienza preliminare davanti al Gup nel procedimento contro Matteo Salvini per il 'caso Gregoretti'. Il leader della Lega è arrivato in Tribunale accompagnato dall'avvocato e parlamentare leghista Giulia Bongiorno. Prima, Salvini ha incontrato Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Gli alleati del centrodestra sono in Sicilia per sostenere l'ex ministro dell'Interno: "Siamo qui per difendere il diritto della politica di prendere decisioni", ha spiegato il vicepresidente di Forza Italia, che ha chiamato Silvio Berlusconi per informarlo sugli sviluppi della situazione. Il pm Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l'archiviazione. L'ex titolare del Viminale è accusato di sequestro di persona aggravato per aver impedito nel 2019, quando era in ... Leggi su agi (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Al via a Catania l'udienza preliminare davanti al Gup nel procedimento contro Matteoper il ''. Il leader della Lega è arrivato in Tribunale accompagnato dall'avvocato e parlamentare leghista Giulia Bongiorno. Prima,ha incontrato Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Gli alleati del centrodestra sono in Sicilia per sostenere l'ex ministro dell'Interno: "Siamo qui per difendere il diritto della politica di prendere decisioni", ha spiegato il vicepresidente di Forza Italia, che ha chiamato Silvio Berlusconi per informarlo sugli sviluppi della situazione. Il pm Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l'. L'ex titolare del Viminale è accusato di sequestro di persona aggravato per aver impedito nel 2019, quando era in ...

