Adua contro Zorzi | “Mi fa schifo” e chiede scusa a Massimiliano negando ancora tutto

"Che schifo che fa. Mi fa schifo. Non ci posso credere, non ci credo, non posso credere che mi ha fatto una cosa simile" sono queste le parole che nel corso della notte Adua del Vesco ha usato per commentare quanto stava accadendo nella casa del Grande Fratello VIP 5. Ha detto queste cose dopo aver scoperto che Tommaso Zorzi l'aveva nominata con la motivazione che la riteneva una bugiarda. Il motivo è legato alla confessione che Adua avrebbe fatto in albergo, prima che il reality iniziasse. Tommaso Zorzi infatti ha detto che Adua gli aveva fatto una confidenza, dicendo che Massimiliano era gay. Zorzi ne ha anche parlato con Massimiliano Morra che però non sembra aver voluto credere al fatto che Adua si ...

