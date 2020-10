5 opere per conoscere Manuele Fior (Di sabato 3 ottobre 2020) Ha aperto i battenti, presso lo spazio espositivo Bonvini 1909 a Milano, una mostra dedicataagli amanti dell’illustrazione e del fumetto italiano: Manuele Fior. Celestia. Saranno in esposizione sino al 24 ottobre più di 40 tavole e illustrazioni a tempera, tratte dalla più recente graphic novel firmata dall’autore di Cesena. Manuele Fior, classe 1975, è uno dei grandi autori del fumetto italiano contemporaneo. Il suo tratto leggero, sintetico nei ritratti e nei movimenti ma dettagliato nella composizione e nei paesaggi, è tra i più distintivi sulla scena delle graphic novel, grazie soprattutto all’abilità con i colori tradizionali (e non digitali) come tempere e acrilici. Si è formato grazie a una vita itinerante, tra Venezia, Berlino, Oslo e Parigi, ed ... Leggi su wired (Di sabato 3 ottobre 2020) Ha aperto i battenti, presso lo spazio espositivo Bonvini 1909 a Milano, una mostra dedicataagli amanti dell’illustrazione e del fumetto italiano:. Celestia. Saranno in esposizione sino al 24 ottobre più di 40 tavole e illustrazioni a tempera, tratte dalla più recente graphic novel firmata dall’autore di Cesena., classe 1975, è uno dei grandi autori del fumetto italiano contemporaneo. Il suo tratto leggero, sintetico nei ritratti e nei movimenti ma dettagliato nella composizione e nei paesaggi, è tra i più distintivi sulla scena delle graphic novel, grazie soprattutto all’abilità con i colori tradizionali (e non digitali) come tempere e acrilici. Si è formato grazie a una vita itinerante, tra Venezia, Berlino, Oslo e Parigi, ed ...

Ultime Notizie dalla rete : opere per 5 opere per conoscere Manuele Fior Wired.it Ogni giorno un verso della Commedia Divina Firenze per il Sommo Poeta

E’ l’impegno dell’Accademia della Crusca, per tutto il 2021 per rendere omaggio al Sommo Poeta ... gli Uffizi proporranno una mostra su Giuseppe Penone, con al centro un’opera che prende spunto dal ...

Via De Gasperi, così i lavori sulla scarpata

A corredo dell’opera sono previsti inoltre arredi verdi realizzati usando essenze tipiche della flora locale. "Certo – ha concluso Cellai – bisognerà pazientare fino alla primavera dell’anno venturo ...

