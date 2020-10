4 Ottobre, San Francesco d’Assisi: le più belle IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri di buon onomastico a Francesco e Francesca (Di domenica 4 ottobre 2020) Oggi, 4 Ottobre 2020, come ogni anno, si ricorda San Francesco d’Assisi. Per l’occasione proponiamo una selezione di IMMAGINI e (in coda) FRASI e VIDEO per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano il nome “Francesco” o “Francesca“, “Franco“, “Franca“. Minuto, quasi cieco, stremato dalle malattie, con le mani e i piedi segnati dalle stimmate, Francesco, ancora prima di essere un grande santo è stato un uomo che ha saputo cambiare il mondo con la purezza della sua fede. Nato ad Assisi intorno al 1181 da famiglia benestante, nel 1205 – dopo una giovinezza ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Oggi, 42020, come ogni anno, si ricorda Sand’Assisi. Per l’occasione proponiamo una selezione die (in coda)per fare glidialle persone che portano il nome “” o ““, “Franco“, “Franca“. Minuto, quasi cieco, stremato dalle malattie, con le mani e i piedi segnati dalle stimmate,, ancora prima di essere un grande santo è stato un uomo che ha saputo cambiare il mondo con la purezza della sua fede. Nato ad Assisi intorno al 1181 da famiglia benestante, nel 1205 – dopo una giovinezza ...

